Tênis serão incluídos no fardamento da rede pública do Ceará em 2026

Calçados devem ser comprados de fábricas do Ceará para incentivar empresários e garantir custos mais baixos
Atualizado às
Alexia Vieira
O fardamento ofertado aos estudantes das escolas públicas da rede estadual do Ceará deve incluir calçados a partir de 2026. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas no evento de assinatura da ordem de serviço de novas escolas nesta sexta-feira, 7.

Na rede estadual, que atende estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, todos receberão tênis.

De acordo com o governador, os calçados distribuídos aos alunos da rede estadual serão comprados de fábricas do Ceará, como forma de incentivar empresários e garantir melhores custos.

“Nós somos os maiores produtores de calçados do Brasil. Se os estudantes estão precisando, vamos comprar o calçado nas nossas fábricas e valorizar o estudante que decidiu como plano de vida priorizar a escola”, afirmou.

Segundo Elmano, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) já foi autorizada a procurar empresas para fornecer os calçados. “O que solicitei é que o primeiro critério fosse qualidade. Tem que ser um tênis bom”, disse.

Na matrícula para o ano letivo de 2026, os alunos devem ser solicitados a informar o número do calçado. Não foi informado o valor do investimento.

Rede municipal de Fortaleza também terá calçados no fardamento, diz prefeito

Nessa quinta-feira, 6, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, também anunciou que vai incluir calçados no fardamento dos alunos da Capital

Na rede pública de Fortaleza, os alunos do 1º ao 5º ano devem receber sandálias. Já do 6º ao 9º, tênis serão disponibilizados, conforme o prefeito nas redes sociais.

 

