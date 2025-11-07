Tênis serão incluídos no fardamento da rede pública do Ceará em 2026

Blusa do fardamento da rede estadual foi desenhado e escolhido por estudantes / Crédito: Samuel Setubal

O fardamento ofertado aos estudantes das escolas públicas da rede estadual do Ceará deve incluir calçados a partir de 2026. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas no evento de assinatura da ordem de serviço de novas escolas nesta sexta-feira, 7. Na rede estadual, que atende estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, todos receberão tênis.

Leia mais Adolescentes do Ceará querem aulas práticas, segurança e protagonismo nas escolas, diz estudo do MEC Sobre o assunto Adolescentes do Ceará querem aulas práticas, segurança e protagonismo nas escolas, diz estudo do MEC De acordo com o governador, os calçados distribuídos aos alunos da rede estadual serão comprados de fábricas do Ceará, como forma de incentivar empresários e garantir melhores custos. “Nós somos os maiores produtores de calçados do Brasil. Se os estudantes estão precisando, vamos comprar o calçado nas nossas fábricas e valorizar o estudante que decidiu como plano de vida priorizar a escola”, afirmou. Segundo Elmano, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) já foi autorizada a procurar empresas para fornecer os calçados. “O que solicitei é que o primeiro critério fosse qualidade. Tem que ser um tênis bom”, disse.