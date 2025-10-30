Governo do Ceará lança plataforma online para integrar e digitalizar municípios

Ceará Um Só: Governo lança plataforma para acelerar transformação digital nos municípios / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Governo do Ceará lançou nesta quinta-feira, 30, a plataforma online Ceará Um Só, voltada à transformação digital e à integração entre Estado e municípios. A ferramenta reúne sistemas de gestão fiscal, planejamento e ampliação da transparência das ações públicas. Em fase piloto, 14 municípios-polo serão atendidos no primeiro ano, mas a meta é expandir a todas as 184 cidades do Estado.

O lançamento da plataforma ocorreu no Palácio da Abolição, em Fortaleza, com a presença de gestores estaduais e representantes municipais. A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag-CE), em parceria com o Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), da Universidade Federal do Ceará (UFC), dentro do programa Ceará Mais Digital. Conforme o Governo do Estado, a plataforma reúne ferramentas para apoiar os municípios em diferentes áreas da administração pública. Entre os principais serviços estão: Protocolo eletrônico: substitui processos em papel, reduzindo custos e agilizando a tramitação de documentos;

Sistemas contábeis e financeiros: padronizam procedimentos e dão mais segurança às informações fiscais; Painéis de indicadores: permitem acompanhar metas de governo, desempenho da gestão e dados orçamentários em tempo real; Ferramentas de planejamento e autoavaliação: auxiliam no monitoramento de resultados e na elaboração de planos de ação;

“Temos ferramentas ligadas à educação fiscal e ao cálculo do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o que pode apoiar as administrações nesse momento de transição”, disse o secretário. A fase piloto do "Ceará Um Só" deve durar um ano, período em que a plataforma será disponibilizado inicialmente para 14 municípios, representando as Regiões de Planejamento do Ceará: Acaraú, Aracati, Baturité, Canindé, Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Quixadá, Russas, Sobral, Tauá, Tianguá. De acordo com o secretário da Seplag, Alexandre Cialdini, essas cidades-polo funcionarão como referência para a expansão gradual aos demais municípios do Ceará. “Durante esse período [piloto], haverá tutoria, capacitação e acompanhamento contínuo. Nosso objetivo é gerar oportunidades e fortalecer a gestão municipal de forma estruturada”, afirmou.