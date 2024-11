Custódio Almeida no Grandes Nomes 2024: educação, conhecimento e liberdade

Custódio Almeida, reitor da Universidade Federal do Ceará. Crédito: Fernanda Barros

Uma vida dedicada à educação. No segundo de seis episódios sobre personalidades com contribuições de destaque em suas áreas de atuação, a jornalista Neila Fontenele entrevista o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), professor Custódio Almeida. O conteúdo integra o projeto Grandes Nomes, Grandes Entrevistas, realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO e que em 2024 chega à sua 21ª edição. O episódio foi ao ar às 11h de ontem, 19, e está disponível no canal do O POVO no YouTube.

Maranhense radicado no Ceará, antes de receber o título de cidadão cearense, Custódio tornou-se cidadão de Fortaleza. Fez carreira na UFC, onde é professor titular do Instituto de Cultura e Arte (ICA) e docente do Curso de Filosofia. A docência na instituição iniciou em 1993. Custódio foi chefe do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia, diretor do ICA, pró-reitor de Graduação (2007-2015) e vice-reitor da UFC (2015-2019). É reitor da Instituição desde agosto de 2023.

Formação para a liberdade Mais que um espaço de formação técnica, para Custódio Almeida o verdadeiro propósito da Universidade está na formação para a liberdade. "Ser livre não é simplesmente ter livre arbítrio", afirma, explicando que a liberdade deve ser guiada pela autonomia e pela busca pelo bem-comum. “É preciso que você faça o que você quer, regulado por uma autonomia, que é uma lei universal, que exige que você aja daquela forma para que o bem comum se estabeleça. A gente sempre vai ter necessidade de atualizar a liberdade”, conclui o catedrático, doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). O professor também é bacharel em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), possui mestrado em Sociologia pela UFC e uma graduação em Computação pela UFC. Trajetória de quem sabe o papel político que a Universidade possui. “O papel da universidade pública é dizer que a coisa pública é esse lugar comum que todos nós temos que cuidar, sob pena dos nossos objetivos individuais não poderem ser alcançados”, explica.

“Produzir conhecimento, fazer Ciência, é sim um papel político fundamental, porque, primeiro, é um trabalho coletivo, é um trabalho que resolve problemas. E buscar essas soluções é garantir o amanhã”, reflete o reitor. A crença é na educação como um meio de transformação e na esperança em um futuro onde o conhecimento e a liberdade sejam acessíveis a todos. Nessa perspectiva, a educação não pode se pautar pelo mercado, defende Custódio Almeida. “O mercado é uma variável, mas não é a única referência. Então, (a Universidade) é o lugar do diverso, é o lugar do encontro, do diferente. E esse encontro, essa mistura vai gerando o discernimento necessário para você saber se pode avançar mais ou não”, declara, referindo-se ao avanço ou mudança de rotas em políticas implementadas na instituição, como o investimento em temas como empreendedorismo.

Luta por autonomia Na opinião de Custódio, alcançar a diversidade exige uma luta pela autonomia financeira e política das instituições, uma vez que a universidade “fica muito refém de governos”. Ele exemplifica com a prerrogativa dada ao presidente da República de ignorar as colocações da lista tríplice, resultante da consulta acadêmica, para nomeação de reitores de fato escolhidos pela comunidade. “A gente precisa, de fato, resolver isso para garantir que pesquisas não sejam interrompidas, que cursos que estão bem não caiam de qualidade, de rendimento”, defende. Talvez assim políticas como a interiorização da universidade possam se multiplicar. “O processo de interiorização da formação universitária é um processo de libertação do País. É um processo de emancipação nacional. É um processo que a gente não tem nem condições de mensurar os resultados, os impactos que estão acontecendo a partir disso”, declara. Assista a entrevista na íntegra: