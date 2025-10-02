Comissão aprova inclusão do tema violência de gênero em concursos

Foi aprovado na quarta-feira, 1º, na Comissão de Direitos Humanos do Senado o projeto de lei (PL) 4.410/2024 , que inclui conteúdos sobre violência de gênero nos editais de concursos públicos. A proposta foi apresentada pela senadora cearense Augusta Brito (PT) recebeu um substitutivo (versão alternativa) da também senadora Jussara Lima (PSD-PI) , relatora do projeto, versão que acabou aprovada.

O PL da cearense previa a inclusão dos conteúdos no Estatuto do Servidor Público (lei 8.112, de 1990). O substitutivo, porém, transferiu a mudança para a Lei Geral dos Concursos (lei 14.965, de 2024).

A proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Jussara Lima reescreveu o (PL) 4.410/2024 para aplicação em concursos públicos Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Seria inconstitucional a inclusão no Estatuto do Servidor Público, segundo Jussara, pois somente quem tem poder de apresentar um projeto de lei sobre o acesso ao serviço público federal é o presidente da República.