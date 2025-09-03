Eusébio: vereador quer levar educação para alunos hospitalizados

Proposta do presidente da Câmara de Eusébio pode levar educação para crianças hospitalizadas / Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO

A Câmara Municipal de Eusébio (CME) analisa proposta que garante a continuidade do ensino a estudantes da rede pública que estiverem hospitalizados. O programa prevê que crianças e adolescentes em internação prolongada tenham acesso a aulas e atividades pedagógicas, mantendo o aprendizado mesmo fora da escola.

O autor do projeto, vereador Dyexon Abreu (DC), apresentou na segunda-feira, 1º, o programa que tem como principais objetivos assegurar a continuidade do currículo escolar, estabelecer diretrizes para atender às necessidades do aluno hospitalizado, oferecer suporte psicopedagógico, integrar a família e a escola de origem, e criar alternativas para desenvolver habilidades, contribuindo também para a recuperação dos pacientes.



Segundo o parlamentar, a iniciativa surgiu de uma experiência pessoal:

"Sou pai e já vivi a situação de ver minha filha internada por cerca de 10 dias. Nesse período, ela ficou afastada da escola. Foi ali que pensei nesse projeto: a criança que precisar passar dias ou meses no hospital terá direito à assistência educacional, mantendo o currículo escolar mesmo durante a internação", explicou Dyexon.

Atendimento especializado e suporte pedagógico

O programa prevê que o atendimento seja feito por profissionais especializados em pedagogia hospitalar, contratados pela rede municipal. As aulas ocorrerão na modalidade de classe hospitalar, em que o educador leva o ensino diretamente aos hospitais, desenvolvendo atividades curriculares para estudantes impossibilitados de frequentar a escola por motivo de doença prolongada ou não.

"É uma maneira de a educação chegar até a criança enquanto ela enfrenta a doença, para que, ao sair do hospital, possa continuar os estudos sem atrasos", acrescentou o vereador.