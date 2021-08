População de Fortaleza cresce 0,62% e chega a 2,7 milhões

Segundo estimativa divulgada pelo IBGE, Capital cearense segue como a segunda maior cidade do Nordeste e a quinta do Brasil

A população de Fortaleza chegou a 2,7 milhões de pessoas em 1º de julho de 2021, segundo a estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa um leve crescimento de 0,62% em relação à projeção de 2020, quando a cidade somava 2.686.612 moradores.



Ainda de acordo com a estimativa, nas últimas duas décadas o total de habitantes da Capital cearense aumentou 23,8%, saltando de 2.183.612 em 2001 para 2.703.391 neste ano. Em números absolutos, a alta é de 519.779 pessoas, perfazendo uma média de quase 26 mil novos moradores por ano.



No recorte regional, Fortaleza segue na segunda posição no ranking das cidades mais populosas do Nordeste, atrás apenas de Salvador (BA), onde o número de habitantes chega a 2,9 milhões. Na sequência aparecem Recife/PE (1.661.017), São Luís/MA (1.115.932), Maceió/AL (1.031.597), Natal/RN (896.708), Teresina/PI (868.075), João Pessoa/PB (817.511) e Aracaju (672.614).



A Capital cearense também se mantém como a quinta cidade mais habitada do Brasil. A liderança do ranking pertence a São Paulo/SP (12,4 milhões), seguido do Rio de Janeiro/RJ (6,8 milhões), Brasília/DF (3,1 milhões) e Salvador/BA (2,9 milhões).

Impactos da pandemia



Ao divulgar a nova estimativa, o IBGE ressaltou que os efeitos da pandemia da Covid-19 na variação populacional não foram incorporados nesta projeção. O órgão justificou a ausência de novos dados de migração, além da necessidade de consolidação dos dados de mortalidade e fecundidade, apontados como fundamentais para a compreensão da dinâmica demográfica como um todo.



O impacto da crise sanitária no contingente populacional deve ser demonstrado no Censo Demográfico 2022, que além de atualizar os indicadores, também servirá como base para as futuras projeções realizadas pelo instituto.



Indexador de verbas



As estimativas populacionais dos 5.570 municípios brasileiros, divulgadas anualmente pelo IBGE, são utilizadas como parâmetro pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo de verbas federais como o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Além disso, funciona como referência para tabulação de indicadores sociais, econômicos e demográficos.



“As projeções de população do Brasil e dos estados não somente subsidiam as estimativas municipais, mas também ajudam a pensar no futuro da população. E pensar no futuro é importante porque nos mostra os desafios que teremos pela frente”, destaca o gerente de Estimativas e Projeções de População do IBGE, Márcio Mitsuo Minamiguchi.



