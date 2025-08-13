Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senado aprova pedido de Damares para verificar condições da prisão domiciliar de Bolsonaro

Autor Agência Estado
A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 13, um requerimento da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) para que uma visita seja realizada na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

A data e os nomes dos senadores que participarão da atividade ainda não foram informados. No pedido, a senadora justifica que a diligência é "ato legítimo de fiscalização, voltado à preservação dos direitos assegurados a todos os cidadãos brasileiros".

Damares, aliada e ex-ministra de Bolsonaro, cita no documento uma "grave situação de violação de garantias fundamentais em nosso país" e afirma que o objetivo é "verificar as condições em que se cumpre a medida de prisão domiciliar", "incluindo a preservação da integridade física e psicológica, bem como a regularidade e proporcionalidade das medidas restritivas impostas".

A prisão de Bolsonaro foi decretada no início de agosto por descumprimento de ordem do STF para não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso em que o ex-presidente é réu na Corte por tentativa de golpe de Estado, entendeu que houve descumprimento das medidas cautelares por Bolsonaro ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos.

Na quarta-feira, 12, Moraes autorizou que Bolsonaro deixe a prisão domiciliar para fazer exames no próximo sábado, 16, atendendo a pedido da defesa.

Na mesma decisão, também foram autorizadas visitas do senador Rogério Marinho (PL-RN), do deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), do vice-prefeito de São Paulo Ricardo Mello Araújo (PL) e do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP). Já na semana passada, os médicos foram autorizados a visitar Bolsonaro.

