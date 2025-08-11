Infância segura: ambientes domésticos protegidos para crianças exigem cuidados redobrados

Imagem de apoio ilustrativo. Pensar em espaços seguros possibilita que crianças possam desenvolver atividades com segurança / Crédito: JÚLIO CAESAR / O POVO

Fortaleza acompanhou o caso do menino Cauã, de dez anos, que morreu após cair da janela do quarto andar de um prédio no bairro, Aldeota. O episódio foi no último dia 29 de julho. O POVO foi ao local no dia do acidente e, em meio às apurações, foi possível constatar que a tela de proteção da janela estava com uma falha no lado direito. Por registros como este é que, da janela gradeada a quinas protegidas por materiais de borracha e varandas teladas, a discussão de ambientes seguros para crianças tem exigido mais atenção da sociedade. Não apenas para evitar um simples arranhão ou algo similar não fatal, mas para evitar que o pior não venha a acontecer, já que crianças precisam de auxílio para se defender e para se proteger.

Segundo o Ministério da Saúde, até maio de 2025, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 56 mil atendimentos hospitalares por acidentes domésticos em crianças de 0 a 14 anos. De atendimentos ambulatoriais, o número chega a 69 mil — com os dados referentes ao número de atendimentos e não ao número de indivíduos, pois uma mesma pessoa pode ter sido atendida mais de uma vez. Em Fortaleza, nos primeiros seis primeiros meses de 2025, o Instituto Dr. José Frota (IJF) atendeu mais de 6.500 crianças e adolescentes com menos de 15 anos de idade por ocorrências de acidentes. Os maiores registros são quedas, com 3.089 casos. São seguidos de ingestão de corpo estranho (objetos pequenos e brinquedos), com 886 casos; intoxicações por animais peçonhentos, medicamentos, produtos químicos e plantas venenosas, com 343 casos; e queimaduras e exposição à corrente elétrica, com 302 casos. Conforme Erika Tonelli, especialista em Entornos Seguros e Protetores da Aldeias Infantis SOS, os crescentes registros de acidentes, negligência e violências acendem o alerta para que a sociedade se conscientize da necessidade de cuidados na infância. "Em primeiro lugar, nós adultos precisamos entender que as crianças são de nossa inteira responsabilidade e que devemos proteger e garantir que haja políticas públicas para o desenvolvimento saudável e seguro das crianças. É pensar como o ambiente de casa pode estar seguro para que as crianças possam — o mesmo vale para espaços públicos como parques e praças — explorar cada cômodo da casa sem se machucar", pontua.

Tonelli diz ainda que é fundamental que haja uma discussão abrangente sobre a causa da infância, reivindicar que espaços públicos sejam pensados para crianças seguindo normas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com a manutenção periódica e conservação desses espaços e na mobilidade urbana para as crianças.

"É uma pauta extensa de saúde pública, mas pensar em segurança é importante. É pensar na segurança das crianças, é ver espaços pensados para elas e principalmente colocar a criança como prioridade absoluta, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)", complementa. Evento discute a construção de cidades acolhedoras para a primeira infância em Fortaleza; SAIBA MAIS