Maranguape: Elmano afirma que meta é reduzir em até 80% índice de violência

Após o município de Maranguape liderar o ranking de homicídios do Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o governador Elmano de Freitas (PT) destacou que houve redução de 29% no índice no primeiro semestre de 2025 e meta é chegar a 80%. Os dados do Anuário são de 2024.

Elmano destacou a importância da presença policial e de projetos de prevenção à violência, a exemplo do programa desenvolvido junto às dez cidades mais violentas do Estado. Os municípios de Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Crato, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Maranguape, Quixadá e Sobral concentram 52,39% dos crimes violentos letais intencionais, segundo o Governo do Estado.

"Se o que estamos fazendo reduziu em 29% a violência em Maranguape, eu tenho que intensificar e aumentar a ação que tá sendo realizada. E é isso, nós vamos fazer", destacou.

Guerra entre facções

A guerra entre as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV) pelo controle do tráfico de drogas elevou o índice de violência no município de Maranguape, que atingiu o valor de 79,9 por 100 mil habitantes.

De acordo com o Anuário, Caucaia e Maracanaú, também na RMF, aparecem na oitava e nona posição, integrando a lista das regiões com altos índices de homicídios do País.