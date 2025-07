O POVO NEWS: Trump aplica Lei Magnitsky contra Moraes; Terremoto e tsunami na Rússia

Trump aplica Lei Magnitsky contra Moraes; Terremoto e tsunami na Rússia / Crédito: OPOVO NEWS

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o O POVO News exibe nesta quarta-feira, 30, uma edição marcada por tensões diplomáticas, movimentações no Congresso Nacional e o avanço de investigações envolvendo figuras centrais da política brasileira. O programa repercute a decisão do ex-presidente norte-americano Donald Trump de aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, fato que provocou reações imediatas de parlamentares, juristas e lideranças internacionais. A medida reacendeu o debate sobre soberania, intervenção e as fragilidades das instituições democráticas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo: Sobre o tema, o jurista Walter Maierovitch analisa ao vivo os impactos jurídicos e geopolíticos da decisão de Trump. Em outra frente, o programa entrevista o deputado Cabo Gilberto (PL-PE), que comenta o posicionamento da oposição diante do atual cenário. Em Brasília, a repercussão política segue intensa. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) marcou data para discutir a cassação da deputada Carla Zambelli, e parlamentares articulam a regulamentação das redes sociais — tema que gerou atrito entre governo e Senado. A edição também traz uma conversa com o cientista político Bruno Prando sobre os efeitos políticos da escalada entre EUA e Brasil, além da relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a diplomacia internacional. O presidente, em entrevista ao jornal britânico The Times, afirmou que busca reabrir o diálogo com Trump para conter a crise.