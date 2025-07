O POVO News: Lula volta a crescer em meio a tarifaço de Trump; Eduardo pode ser preso

Lula volta a crescer em meio a tarifaço de Trump; Eduardo pode ser preso / Crédito: O POVO News

O O POVO News desta quinta-feira, 31, traz uma edição com as últimas notícias sobre a disputa comercial com os Estados Unidos, desdobramentos jurídicos internacionais e surpresas diplomáticas. Com apresentação de Marcos Tardin, o programa reúne análises e entrevistas para contextualizar os principais movimentos que impactam a política e a economia do país. Em reportagem exclusiva, O POVO News entrevista o advogado Fábio Pagnozzi, que fala pela primeira vez sobre a prisão da deputada federal Carla Zambelli (PL) em Roma. Pagnozzi esclaresce a situação jurídica da parlamentar e comenta os próximos passos do caso, que envolve cooperação entre autoridades brasileiras e europeias.

Assista ao vivo clicando aqui ou no player abaixo: Um dos temas centrais do programa é o plano de assistência que o governo Lula prepara para mitigar os efeitos das tarifas anunciadas por Donald Trump. Apesar da isenção concedida a quase 700 produtos brasileiros, setores exportadores seguem preocupados com o impacto sobre receitas e competitividade. O programa detalha as medidas em avaliação e como o governo tem conduzido as negociações com os EUA para evitar perdas mais amplas. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO A edição também repercute o encontro em Washington que pegou aliados de Jair Bolsonaro de surpresa: o chanceler Mauro Vieira se reuniu com o secretário americano Marco Rubio. O programa analisa o conteúdo presumido da conversa, os sinais diplomáticos envolvidos e o efeito dessa aproximação nas relações entre os campos políticos no Brasil. Para comentar os impactos desses temas, participam do programa: Jairo Gund, da ABIPESCA, trazendo a perspectiva do setor produtivo; o analista político Luiz Philipe Ferreira, com leitura dos desdobramentos eleitorais e institucionais; e Jorge Hélio, advogado e professor de direito constitucional, que contextualiza os aspectos jurídicos das ações envolvendo figuras públicas e o cenário internacional.