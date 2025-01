Ceará tem pelo menos 1,6 milhão de crianças e adolescentes vivendo com privações de direitos, diz Unicef

O Ceará tem pelo menos 1.684.400 crianças e adolescentes vivendo com privação de acesso a direitos básicos , conforme estimativa de estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

No Ceará, em 2023, 73,2% dessa população vivia com alguma privação nas áreas analisadas, sendo 1,1 milhão de forma intermediária e 575 mil na categoria extrema .

A dimensão mais precarizada é o saneamento. A pesquisa mostra que 48,1% de meninos e meninas cearenses de até 17 anos residiam em moradias com banheiro compartilhado com pessoas de fora do domicílio ou com fossa rudimentar em 2023. Isso é considerado uma privação intermediária do direito ao saneamento.

Já aqueles que têm privação extrema nessa área são 5,9% e residiam em moradias sem banheiro ou com vala a céu aberto no período analisado.

O fator da renda é outro que vulnerabiliza crianças e adolescentes no Estado. Conforme a análise, 18,5% deles residiam em moradias com famílias cuja renda está abaixo da linha de pobreza monetária (privação intermediária).