Lula se reúne com estudantes vítimas de acidente na BR-153

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira (17), de forma reservada, em Goiânia, com um grupo de universitários que sobreviveu a um grave acidente de trânsito na rodovia BR-153 , em Porangatu, norte de Goiás. Da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, eles estavam a caminho do 60º congresso nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE) , realizado na capital goiana.

Testemunhas afirmaram, preliminarmente, que a carreta invadiu a pista contrária no KM-2 da BR-153 e se chocou de frente com um dos ônibus que faziam parte do comboio de estudantes da UFPA. >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No encontro, Lula determinou o apoio da Força Nacional do SUS para prestar assistência médica necessária e também ofereceu transporte para que os estudantes possam retornar à Belém em segurança.

As outras vítimas foram o motorista do micro-ônibus, Ademilson Militão de Oliveira, e o motorista do caminhão, Keyne Laurentino de Oliveira. Após as investigações, os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Porangatu.

Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o encontro de Lula com parte da delegação de estudantes paraenses ocorreu em área reservada, de forma respeitosa, pouco antes da cerimônia oficial de abertura do congresso, realizado no centro de eventos da Universidade Federal de Goiás (UFG). Um dos presentes no encontro com Lula foi o irmão de Welfsom, uma das vítimas.

Homenagem

Cerca de 100 dos 180 estudantes que vinham em cinco ônibus do Pará decidiram prosseguir até Goiânia e foram acolhidos de forma especial pela organização do evento.