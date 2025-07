O bloco de gelo de 1,5 milhão de anos que guarda segredos sobre o futuro do planeta

PNRA/IPEV A extremidade do núcleo de gelo pode ser uma cápsula do tempo de 1,5 milhão de anos ou até mais

A equipe de reportagem da BBC News entrou na câmara frigorífica a -23°C do British Antarctic Survey, em Cambridge, para ver as preciosas caixas de gelo.

"Segurar aquilo cuidadosamente com as minhas mãos protegidas por luvas, e tomar muito cuidado para não deixar cair, foi uma sensação incrível", diz ele.

PNRA/IPEV No total, 2,8 quilômetros de gelo foram extraídos — mais de oito Torres Eiffel empilhadas de ponta a ponta

Duas instituições na Alemanha e na Suíça também receberam seções transversais do núcleo de 2,8 quilômetros.

As equipes podem encontrar evidências de um período de tempo há mais de 800 mil anos, quando as concentrações de dióxido de carbono podem ter sido naturalmente tão altas ou até mais altas do que são agora, de acordo com Thomas.

Isso poderia ajudá-las a entender o que vai acontecer no futuro, à medida que o nosso planeta reagir ao aquecimento dos gases retidos na nossa atmosfera.

PNRA/IPEV A perfuração ocorreu a cerca de 40 quilômetros da estação de pesquisa franco-italiana Concordia

"Nosso sistema climático passou por tantas mudanças diferentes que realmente precisamos ser capazes de voltar no tempo para entender esses diferentes processos e diferentes pontos de inflexão", diz ela.

A diferença entre a atualidade e as eras anteriores com altos níveis de gases de efeito estufa é que agora os seres humanos causaram o rápido aumento dos gases de aquecimento nos últimos 150 anos.

Isso está nos levando a um território desconhecido, mas os cientistas esperam que o registro da história ambiental do nosso planeta retido no gelo possa nos dar alguma orientação.

A equipe vai identificar isótopos químicos no líquido que podem nos indicar os padrões de vento, temperaturas e precipitação de um período de tempo entre 800 mil e 1,5 milhão de anos atrás ou possivelmente mais.

Eles vão usar um instrumento chamado espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado (ICPMS, na sigla em inglês) para medir mais de 20 elementos e traços de metais.

Isso inclui elementos de terras raras, sais marinhos e elementos marinhos, assim como indicadores de erupções vulcânicas passadas.

O estudo vai ajudar os cientistas a entender uma mudança misteriosa chamada Transição do Pleistoceno Médio, de 800 mil a 1,2 milhão de anos atrás, quando os ciclos glaciais do planeta mudaram repentinamente.

BBC News James Veale fez parte da equipe na Antártida que perfurou e extraiu o gelo durante quatro estações

A transição das eras mais quentes para as eras glaciais frias, quando o gelo cobria uma parte muito maior da Terra, ocorria a cada 41 mil anos, mas subitamente mudou para 100 mil anos.

A causa desta mudança é uma das "questões não resolvidas mais empolgantes" da ciência climática, de acordo com Thomas.

Os núcleos podem conter evidências de uma época em que os níveis do mar eram muito mais elevados do que são agora, e em que as vastas camadas de gelo da Antártida eram menores.

A presença de poeira no gelo vai ajudá-los a entender como as camadas de gelo encolheram e contribuíram para o aumento do nível do mar — algo que é uma grande preocupação neste século.