Acidente rodoviário deixa pelo menos 38 mortos e 28 feridos na Tanzânia

Pelo menos 38 pessoas morreram e 28 ficaram feridas no sábado na Tanzânia, em um acidente entre um ônibus e um micro-ônibus na região do Kilimanjaro, anunciou a presidência, que lamentou o "acidente trágico", neste domingo (29).

A colisão ocorreu depois que um pneu do ônibus furou e o motorista perdeu o controle do veículo em Sabasaba, de acordo com a mesma fonte.