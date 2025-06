Ceará registra mais de 5 mil casamentos homoafetivos em quase 12 anos

Com a regularização dos casamentos homoafetivos em cartórios, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o estado do Ceará registrou 5.172 casamentos entre pessoas do mesmo sexo, até abril deste ano. A prática foi legalizada em 2013, após aprovação da Resolução nº 175, que obrigou todos os cartórios do País a oficializarem as uniões.

LEIA TAMBÉM | Restaurantes em Fortaleza com promoção e descontos no Dia dos Namorados