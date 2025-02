China registra queda de 20,5% no número de casamentos em 2024

China já perdeu o posto de pais mais populoso para a Índia / Crédito: Freepik/Oleg Baliuk

Uma redução significativa do número de casamentos foi registrada na China em 2024. Esse indicador é o sinal mais recente dos desafios demográficos de Pequim, que tenta estimular a taxa de natalidade, apesar do clima de incerteza econômica para as famílias jovens. O país teve 6,1 milhões de casais registrados para casamento em 2024, contra 7,7 milhões em 2023, segundo os dados publicados pelo Ministério dos Assuntos Civis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A queda de 20,5% coincidiu com o terceiro ano consecutivo de redução da população na China, que, em em 2023, perdeu o posto de país mais populoso do mundo para a Índia.

China: saiba outros desafios demográficos do país A população chinesa, de 1,4 bilhão de habitantes, está envelhecendo rapidamente, com indicadores que mostram que no final do ano passado quase 25% da população tinha 60 anos ou mais. As tendências demográficas representam novos desafios para as autoridades chinesas, que há décadas confiam em sua enorme força de trabalho como motor do crescimento econômico. A queda no número de casamentos acontece apesar da campanha a favor da família que Pequim promoveu nos últimos anos, que inclui alguns subsídios para estimular as pessoas a terem filhos.