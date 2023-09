João de Deus é condenado a mais 118 anos; penas somam 489 anos

O ex-líder espiritual João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus , foi sentenciado nesta sexta-feira, 15, a mais 118 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão por crimes sexuais . A decisão é do juiz Marcos Boechat Lopes Filho, da comarca de Abadiânia (GO).

Em nota ao G1, o advogado que representa João de Deus afirmou aguardar ser intimado em referência às novas sentenças e que pretende recorrer das condenações. Atualmente, o condenado responde em prisão domiciliar.

Seis homens são presos em 4 municípios por crimes sexuais contra crianças e adolescentes; ENTENDA

João de Deus é condenado a mais 118 anos: prisão

As denúncias contra o antigo líder espiritual foram televisionadas no programa “Conversa com Bial”, da TV Globo. Em 2018, João de Deus foi preso após acusações de abuso sexual pelo réu na casa Dom Inácio de Loyola.

Ao todo, o autoproclamado médium totaliza 489 anos e 4 meses de reclusão.