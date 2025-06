Modelo de 17 anos morre afogado após sessão de fotos em Fortim

/ Crédito: Reprodução/Instagram via @nicolas_camassola

O estudante acabara de participar das fotos de formatura da sua turma no ensino médio, quando decidiu dar um mergulho no mar.

O modelo Nicolas Camassola, 17, morreu vítima de um afogamento durante a tarde da última terça-feira, 3, no município de Fortim, distante 131 quilômetros (km) de Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA TAMBÉM: Quadra chuvosa de 2025: 59% do território cearense teve chuvas abaixo da média

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), acionado para o resgate, Nicolas permaneceu submerso durante 15 minutos, até ser trazido de volta à praia pelas ondas.

Os agentes realizaram tentativas de reanimação cardiopulmonar (RCP) por cerca de 50 minutos, mas não obtiveram êxito.