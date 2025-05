5 tipos de franja para diferentes formatos de rosto

De acordo com o cabeleireiro Joel da Silva, as franjas tendências são as retas, as profundas e as mais espessas, na altura dos olhos. Para um efeito mais moderno, ele sugere fazer uma textura mais profunda. A seguir, descubra qual é o melhor tipo de franja para o seu rosto!

Existem franjas para todos os gostos, desde as mais simples até as mais modernas. Com elas, é possível mudar rapidamente o cabelo sem mexer no comprimento. Algumas delas, além de rejuvenescer o visual, ajudam a criar um ar de mistério, já que chamam a atenção para os olhos. “Os cortes inspiram a ousadia da mulher contemporânea”, afirma a cabeleireira Eliane Serafim.

Ela fica acima da sobrancelha, termina no centro da testa. Essa franja é mais atual, mais moderna. Combina com quem tem o rosto oval e pequeno. Além disso, esse tipo de franja se enquadra perfeitamente com um visual cheio de personalidade.

Essa franja vai do canto superior da testa ao canto oposto, na altura do nariz. Ela combina com pessoas que têm rosto quadrado , oval ou do tipo triângulo invertido. O desenho formado pelos fios disfarça bochechas e ângulos salientes.

A franja reta é clássica. Os fios têm o mesmo comprimento, com fim na altura das sobrancelhas. Ela é bem versátil, combina com todos os formatos de rosto. Porém, como se trata de uma franja com desenho simétrico, é preferível que seja usada por quem tem um rosto mais fino.

Cuidados com a franja

O básico do cuidado com a franja deve seguir o mesmo padrão dos cuidados com o resto do cabelo: lavar com xampu e condicionador de sua preferência, tirar bem o produto dos fios, entre outras coisas. No entanto, para quem quer a franja modelada e impecável, será necessário utilizar o secador. Além disso, a fim de que não perca o formato, o corte deve ser feito a cada 20 ou 30 dias. Mais que isso, ela fica sem forma.

Outro ponto importante é tomar cuidado com a oleosidade dos fios, principalmente quem tem o cabelo muito fino. Uma opção pode ser lavar a franja diariamente com xampu específico para cabelos oleosos, mesmo que não lave o restante do cabelo, visto que a pele da testa costuma ser mais oleosa e, em contato direto com os fios, acaba deixando o aspecto pesado mais rápido.