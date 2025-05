Chavismo conquista 253 cadeiras legislativas na Venezuela, segundo boletim oficial

O partido do governo venezuelano alcançou a maioria absoluta de 253 assentos nas eleições legislativas, informou a autoridade eleitoral no ato de proclamação dos eleitos nesta terça-feira (27).

Maduro consolida, com essa eleição, o controle das instituições do país 10 meses depois da sua questionada reeleição, marcada por agitações e prisões em massa. E com essa maioria, avança tranquilo com sua reforma constitucional, sobre a qual há pouca informação.

O presidente também anunciou que promoverá uma reforma no sistema de votação.

