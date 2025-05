Ceará contrata hospitais para reduzir fila de 5 mil cirurgias de ortopedia

ESTADO avalia hospitais credenciados no edital para iniciar mutirão de cirurgias ortopédicas / Crédito: Chanikarn Thongsupa/Freepik

A elevada fila de espera para cirurgias eletivas de ortopedia no Ceará continua sendo um problema para a saúde pública do Estado. Visando lidar com o volume de pacientes que aguardam por operações, a Secretaria da Saúde (Sesa) deve contratar hospitais com e sem fins lucrativos para atender especialidade. O edital de contratualização, lançado em março de 2025, prevê R$ 37.156.310,59 para atender as cinco maiores filas de ortopedia, conforme a lista congelada em janeiro de 2025:

Artroplastia total primária do joelho: 1.550 na fila



Artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida: 1.320 na fila



Reconstrução ligamentar intra-articular do joelho: 772 na fila



Reparo de rotura do manguito rotador: 862 na fila



Tratamento cirúrgico de síndrome compressiva em túnel ósteo-fibroso ao nível carpo: 522 na fila Em justificativa a busca de hospitais privados para realizar as cirurgias, documento cita a baixa oferta ambulatorial relacionada a pré-consultas na rede da Sesa, a pequena rotatividade da fila cirúrgica eletiva de ortopedia e a alta demanda de processos judiciais ligados a procedimentos cirúrgicos em tramitação. “As cirurgias ortopédicas são os serviços mais judicializados”, registra o edital, publicado no Diário Oficial do Estado. Entre os procedimentos pactuados, com fila de 5.026 pessoas, 139 estão judicializados. “A gente tem 17 hospitais que mandaram suas propostas para credenciamento. Já tem cinco que estão bem adiantados, onde a gente já está fazendo a análise do plano de ação, que é a quantidade de cirurgias que vão ser pactuadas para executar”, diz a coordenadora do Programa Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, Melissa Medeiros. As propostas contemplam diversas regiões, como o Cariri, Norte e Sertão Central. As contratações devem respeitar a regionalização dos casos, evitando o deslocamento de pacientes para a realização das cirurgias.

Não há uma quantidade exata de cirurgias que devem ser feitas por cada unidade. O que vai definir o teto são os recursos disponíveis no edital, oriundos do tesouro estadual, e a capacidade instalada dos hospitais. Mesmo assim, Melissa explica que é possível angariar mais verbas caso seja necessário. Dos R$ 52 milhões em recursos enviados pelo Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF) ao Ceará em 2025, 20% serão destinados para a ortopedia. A proporção foi acordada em reunião da comissão bipartite, que reúne membros da Saúde estadual e federal. “[O edital] tem duração de um ano. Os hospitais têm um ano para se credenciar e também para executar. À medida que a gente for executando, esses contratos podem inclusive ser aditivados para aumentar esse quantitativo”, diz a coordenadora.



Pacientes e familiares vivem a agonia da demora Enquanto o processo de contratação tramita, quem segue na fila de espera por uma cirurgia eletiva de ortopedia no Ceará ainda vive a agonia da demora. É o caso de Sônia Irene, 62 anos, residente de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), que aguarda há quase dois anos por uma prótese de joelho.

Ela passou a necessitar do procedimento devido a uma queda que sofreu em setembro de 2023. Na ocasião, foi levada para um hospital da região e um exame apontou que a mesma havia quebrado o fêmur. De acordo com informações de familiares, como a instituição de saúde não tinha uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ela foi inserida na Central de Leitos para ser transferida a outro hospital.