Empresário de Klopp nega acerto com clube italiano

O jornal italiano ‘La Stampa’ garantiu na noite da última segunda-feira (19) que a Roma já tinha um acordo com Jürgen Klopp para assumir o comando da equipe no lugar de Claudio Ranieri. Segundo a publicação, o treinador alemão teria dado o “sim” ao presidente do clube, Dan Friedkin, às 22h57 do último domingo. Dessa maneira, Klopp estaria pronto para voltar ao trabalho, um ano após deixar o Liverpool, período em que atuou como consultor da Red Bull. No entanto, o empresário de Klopp, Marc Kosicke, negou a informação em entrevista ao jornal alemão ‘Bild’.

“Um absurdo total. Está ficando cansativo ter que comentar constantemente esses boatos”, disse o agente.