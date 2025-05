Confirmado foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul. / Crédito: Reprodução / Adobestock

O Brasil registrou recentemente o primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade em uma granja comercial gaúcha, marcando a entrada do vírus em sistemas produtivos de aves no País. Cidade no Ceará tem local alvo de investigação de Síndrome que pode indicar gripe aviária; SAIBA detalhes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A descoberta do foco no Rio Grande do Sul foi seguida por novas investigações em Santa Catarina, Tocantins, Ceará, Mato Grosso e Sergipe. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) decretou estado de emergência zoossanitária nacional por 60 dias. Diante da repercussão, a população passou a questionar os riscos de contágio para humanos, sobretudo por meio da alimentação. A seguir, entenda as principais dúvidas sobre a doença que afeta aves e chegou ao Brasil: O que é a gripe aviária? Comumente conhecida como gripe aviária, a influenza aviária é uma doença provocada por vírus influenza originários de aves. Esses vírus fazem parte da família Orthomyxoviridae, com destaque para o subtipo A(H5N1).

SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Embora afetem principalmente aves, esses vírus também já foram identificados em mamíferos, como os bovinos. Casos em seres humanos são raros, mas é importante que a população se mantenha informada e siga as orientações preventivas recomendadas. LEIA MAIS COM A BBC NEWS | Gripe aviária: qual o risco de doença se espalhar pelo Brasil?

Gripe aviária no Brasil: é possível se infectar com carne de frango ou ovos? Não há risco de infecção ao consumir carne de frango ou ovos devidamente preparados. Segundo o Mapa, o vírus da gripe aviária não é transmitido por meio da ingestão de alimentos, desde que estes passem por cozimento completo e sejam inspecionados por órgãos oficiais.

Gripe Aviária: preço do frango pode cair no Brasil? CONFIRA previsões O sistema de vigilância sanitária brasileiro impõe controle rígido sobre a produção avícola, especialmente diante de surtos. Carnes contaminadas não entram no mercado formal. Ademais, o aquecimento acima de 70 °C é suficiente para inativar o vírus. Assim, o consumo segue seguro.

O que a gripe aviária causa em humanos? Embora rara, a infecção humana pode ocorrer em situações de contato direto com aves doentes ou ambientes contaminados. Quando isso acontece, os sintomas podem variar desde quadros leves, como febre e tosse, até complicações graves, como pneumonia e insuficiência respiratória. O subtipo mais preocupante, o H5N1, tem alta taxa de letalidade, com mortalidade superior a 50% nos casos humanos registrados desde 2003, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No entanto, esses casos foram pontuais, com transmissão limitada e geograficamente isolada. A transmissão de humano para humano ainda não foi confirmada.