Hospital Regional do Cariri suspende cirurgias eletivas por superlotação

Hospital Regional do Cariri é a principal unidade de atendimento especializado na região. / Crédito: Valéria Alves/HRC

O Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, suspendeu, desde sexta-feira, 9, todas as cirurgias eletivas previamente agendadas.

Segundo o diretor da unidade, Giovani Sampaio, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, a medida visa priorizar os atendimentos de urgência, emergência e alta complexidade, diante do cenário de superlotação.



Motivo da suspensão

Além das cirurgias, os retornos ambulatoriais de pacientes que passariam por esses procedimentos também serão temporariamente suspensos. Giovani explicou que a situação tem sido agravada pela crescente demanda por internações, e que a suspensão é necessária para garantir a segurança e o cuidado adequado a casos mais graves.

Pacientes com cirurgias já marcadas devem aguardar contato da unidade para confirmação do cancelamento. A gestão reforça que a intenção é manter o maior número possível de atendimentos, mas que o cenário atual não permite a realização plena das agendas eletivas.