Ceará contrata hospitais para reduzir fila de 5 mil cirurgias de ortopedia

A elevada fila de espera para cirurgias eletivas de ortopedia no Ceará continua sendo um problema para a saúde pública do Estado. Para lidar com o volume de pacientes que aguardam pelos procedimentos, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) deve contratar hospitais com e sem fins lucrativos para atender a especialidade.

O edital de contratualização, lançado em março de 2025, prevê R$ 37.156.310,59 para atender as cinco maiores filas de ortopedia, conforme a lista congelada em janeiro de 2025: