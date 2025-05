Quem foi Dom Aloísio, o bispo que morou no Ceará e recusou ser papa

Dom Aloísio foi arcebispo de Fortaleza durante 22 anos / Crédito: FCO FONTENELE

Um novo papa foi eleito para comandar a Igreja Católica nesta quinta-feira, 8, sucedendo a Francisco, que faleceu no último dia 21 de abril. Quando um cardeal alcança dois terços dos votos, ele é questionado se quer aceitar o cargo. Segundo a tradição, o Espírito Santo guia a escolha do sumo pontífice e os eleitos geralmente aceitam a missão. No entanto, eles têm a possibilidade de negar o trabalho, como fez o bispo brasileiro Dom Aloísio Lorscheider, que atuou em Fortaleza.

Conheça o bispo que recusou ser papa. Papa brasileiro? Frei Betto narra eleição de dom Aloísio em conclave há 47 anos

Dom Aloísio Lorscheider nasceu no Rio Grande do Sul Aloísio Lorscheider foi filho de José Aloysio Lorscheider e de Verônica Gerhard Lorscheider, nascido em 8 de outubro de 1924. É natural de Linha Geraldo, município de Estrela, no Estado do Rio Grande do Sul. Foi ordenado sacerdote a 22 de agosto de 1948. Depois de 14 anos, o então papa João XXIII o nomeou bispo de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, em 3 de fevereiro de 1962.

Dom Aloísio Lorscheider foi bispo de Fortaleza entre 1973 e 1995 Em sua trajetória, passou 22 anos como arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, de 1973 a 1995. Neste período, dedicou atenção particular ao clero. Permaneceu à frente da Igreja Particular de Fortaleza até 12 de junho de 1995, sendo transferido para a Arquidiocese de Aparecida, em São Paulo. Também foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) entre 1971 a 1975, e de 1975 a 1978. Dom Aloísio Lorscheider já foi sequestrado em Fortaleza Em março de 1994, Dom Aloísio e sua equipe visitaram o Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS). Na época, a visitação da pastoral carcerária era comum e o arcebispo seguiu para a visita com um cardeal, dois bispos auxiliares e um vigário episcopal.

O local era conhecido pelas denúncias de deficiências físicas, maus-tratos, péssimas condições de higiene e falta de assistência médica e a equipe religiosa decidiu se reunir com os detentos. No auditório, Dom Aloísio foi surpreendido por um dos detentos, que o imobilizou com uma faca no pescoço. Iniciava-se ali uma negociação que durou 13 horas entre os detentos e as forças de segurança do Estado. Sequestro de Dom Aloísio Lorscheider no IPPS Crédito: João Carlos Moura, em 15/03/1994