Papa brasileiro? Frei Betto narra eleição de dom Aloísio em conclave há 47 anos

Frei Betto contou, à Rádio O POVO/CBN, história do conclave de1978, no qual dom Aloísio Lorscheider recebeu os votos necessários para se tornar papa

Começa na próxima quarta-feira, 7, o conclave que definirá o sucessor do papa Francisco no comando da Igreja Católica. Oito cardeais brasileiros participam da disputa, sendo sete com direito a voto. Caso um destes seja eleito, se tornará o primeiro papa nascido no País.

Se isto acontecer, no entanto, não será a primeira vez que um brasileiro terá recebido a quantidade de votos necessária para se tornar papa.