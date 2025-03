Família de Gugu pede indenização milionária de suposto filho do apresentador

Família de Gugu segue em conflitos com o suposto filho do apresentador, Ricardo Rocha, acusado de má-fé e cobrado em R$ 100 milhões de indenização

Segundo informações divulgadas pelo portal Uol Splash, Ricardo não se deu por vencido mediante os resultados negativos e solicitou a exumação do corpo de Gugu , sob a alegação de que o apresentador não seria filho biológico de Maria do Céu Morais Liberato, sua mãe.

A família de Gugu Liberato (1959-2019) segue em disputas pela herança bilionária do apresentador. Em última atualização do caso, a família pediu na Justiça a condenação do suposto filho Ricardo Rocha por conduta de má-fé após dois exames de DNA refutarem o seu parentesco com o jornalista.

"A má-fé do autor é evidente", acusaram os advogados da família de Gugu sob "insistência" de Ricardo no caso. Os filhos legítimos do apresentador, diante da nova tese criada, reagiram com pedido de condenação do homem por litigância de má-fé, solicitando uma indenização de até R$ 100 milhões.

Ainda conforme os advogados da família, a atitude de Rocha desrespeita o acordo firmado previamente, em que ele concordou em não exigir a exumação caso os exames fossem feitos com a comparação de seu DNA com o de Maria do Céu e outros parentes de sangue.

"O autor descumpre o acordo, induzindo o reconhecimento do vínculo biológico que já se comprovou inexistente", explicam à Justiça.