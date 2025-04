Flamengo repete início de campanha de 2023 e 2024 na Libertadores

O Flamengo empatou com a LDU (EQU), na última terça-feira (22), pela terceira rodada da Libertadores. Com o resultado, o Rubro-Negro se manteve na terceira colocação do Grupo C e perdeu a oportunidade de assumir a liderança, mesmo que de forma momentânea. Além disso, o time igualou o início da campanha do clube nas edições de 2023 e 2024. No atual momento em 2025, a equipe acumula quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Em 2023, o clube começou a competição diante do Aucas (EQU). Fora de casa, o time levou a pior e perdeu por 2 a 1. Já na segunda rodada, sob comando de Jorge Sampaoli, a equipe superou o Ñublense (CHI) por 2 a 1. Porém, na terceira jornada, o Mengão voltou a tropeçar contra o Racing (ARG), após empatar por 1 a 1 como visitante.