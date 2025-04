19 de abril é Dia dos Indígenas: curiosidades, origem e tudo sobre a data

No Brasil, mais de 1,6 milhão de pessoas se autodeclaram indígenas, cuja cultura e resistência são celebradas no dia 19 de abril / Crédito: Reprodução/ Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Dia dos Povos Indígenas, celebrado hoje, 19 de abril, é uma data voltada ao reconhecimento da diversidade étnica e cultural dos povos originários do Brasil. A celebração foi oficialmente renomeada em 2022, substituindo o antigo “Dia do Índio”, em uma tentativa de adotar uma linguagem mais representativa da pluralidade desses povos. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O 19 de abril foi escolhido por ter sido a data de realização do Primeiro Congresso Indigenista Interamericano, em 1940, na cidade de Pátzcuaro, no México. O evento reuniu representantes de diversas nações indígenas das Américas e delegações de governos latino-americanos. No Brasil, a comemoração foi instituída pelo então presidente Getúlio Vargas, em 1943, por meio do Decreto-Lei nº 5.540.

Segundo o Censo Demográfico de 2022, o Brasil conta com 1.693.535 pessoas autodeclaradas indígenas, o que representa 0,83% da população total do país. Esse número revela um crescimento de 88,82% em relação ao levantamento anterior, de 2010, que registrava 896.917 indígenas.

A população indígena está presente em 86% dos municípios brasileiros, com maior concentração na Região Norte. O estado do Amazonas lidera em números absolutos, com cerca de 490 mil indígenas. Entre os grupos mais numerosos estão os Guarani (mais de 85 mil pessoas), seguidos por Caingangues, Ticuna, Macuxi e Yanomami. A cultura indígena brasileira é extremamente diversa, refletida em 305 povos diferentes e 274 línguas indígenas faladas em todo o território nacional. Muitas dessas línguas são exclusivas de pequenos grupos, o que ressalta a importância de políticas públicas voltadas à preservação cultural e linguística.