Os papas e o Ceará: Estado recebeu João Paulo II, mas Francisco também tem ligação com a fé cearense

Histórica visita do papa ocorreu em 1980. Papado de Francisco reconciliação Igreja Católica com padre Cícero e beatificou Menina Benigna

Na ocasião, o motivo oficial para a vinda de Sua Santidade foi o 10º Congresso Eucarístico Nacional, que reuniu cerca de 120 mil católicos no Castelão.

O Ceará recebeu uma única vez a figura do papa. O Sumo Pontífice da Igreja Católica em questão foi o João Paulo II , hoje santo, que esteve em Fortaleza em 9 de julho de 1980 .

Ruas ficaram lotadas para a passagem do papa móvel. Fazia dois anos que o cardeal Wojtyla havia sido escolhido papa para o pontificado que viraria o milênio. Foram 26 anos, 5 meses e 17 dias, o terceiro mais longo a ser documentado. Fortaleza foi a penúltima das 13 cidades brasileiras que visitou.

O dia foi feriado. A multidão foi tão grande no Castelão que três mulheres morreram pisoteadas. A visita deixou marcas até hoje na religiosidade da Capital e teve papel na fundação do Shalom.

Em resumo, a carta diz que ser "inegável que o Padre Cícero Romão Batista, no arco de sua existência, viveu uma fé simples, em sintonia com o seu povo e, por isso mesmo, desde o início, foi compreendido e amado por este mesmo povo".

Datada de 20 de outubro de 2015, a carta foi apresentada solenemente em 13 de dezembro daquele ano. Encomendada por Francisco, e assinada pelo Secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, a carta era uma esperada resposta aos romeiros que, ano após ano, deslocam-se para Juazeiro do Norte para orar pelo Padim Ciço.

Foi no papado de Francisco que a tão esperada reconciliação entre a Igreja Católica e padre Cícero .

Nascida em 1928, em Santana do Cariri, distante 513km de Fortaleza, Benigna foi uma jovem católica brasileira, assassinada aos 13 anos de idade, ao tentar defender-se da assédio sexual de um jovem que a golpeou com um facão.

Também no papado de Francisco, a Igreja Católica beatificou Benigna Cardoso da Silva, mais conhecida como Menina Benigna.

Nascido no Crato em 1844, padre Cícero morreu em 20 de julho de 1934, aos 90 anos. A Igreja Católica Apostólica Brasileira canonizou padre Cícero em 1973, baseada na devoção dos nordestinos ao líder religioso e aos milagres atribuídos a ele. O processo de beatificação pela Cúria Romana teve início em junho de 2022, quando o santo popular foi beatificado.

Considerada mártir da castidade, passou a ser venerada por fiéis católicos, tendo em 2011 a Diocese do Crato iniciado seu processo de beatificação. Em 2013, Benigna foi declarada Serva de Deus e, em 2019, a Santa Sé promulgou, por mandado do papa Francisco, o decreto de reconhecimento do seu martírio, abrindo a possibilidade para sua beatificação.

Em 24 de outubro de 2022, foi beatificada por Dom Leonardo Ulrich Steiner, então Arcebispo Metropolitano de Manaus e cardeal da Igreja Católica.