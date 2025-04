Ceará registra chuva em mais de 100 municípios; confira previsão

Imagem ilustrativa: a cidade de Moraújo, registrou 115 milímetros (mm), o maior acumulado de chuva observado no Ceará, entre a madrugada de segunda, 21 e a manhã de terça, 22 / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará registrou chuva em 103 cidades entre 7 horas de segunda-feira, 21, e 7 horas desta terça-feira, 22. As precipitações concentram-se principalmente nas regiões do Litoral Norte, Maciço de Baturité, Cariri, Ibiapaba e Litoral do Pecém. LEIA MAIS - Funceme indica chuvas dentro do normal de abril a junho no Ceará

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Com 115 milímetros (mm), o posto Açude Várzea da Volta, na cidade de Moraújo, registrou o maior acumulado de chuva observado, seguido dos postos das cidades de Guaiúba (90 mm), Alcântaras (88,8 mm), Mauriti (83.2 mm), Coreaú (74 mm) e Mucambo (72 mm) . Conforme dados da Funceme, os demais locais foram Groaíras (71.5 mm), Tejuçuoca (65 mm), Frecheirinha (63 mm), Granja (62 mm) e Sobral (56.3 mm).

Previsão do tempo em Fortaleza e no Ceará: confira as áreas sujeitas à chuva A Funceme prevê a possibilidade de precipitação em todas as macrorregiões do Ceará, com destaque para chance de aumento de nebulosidade e chuvas no centro-sul cearense.

Para quarta-feira, 23, a previsão é de diminuição das áreas com chuva, principalmente sobre o centro-sul do Estado. Na região centro-norte, se mantém a previsão de chuva em diferentes períodos do dia. O aumento da área com chuva e da nebulosidade no Estado está associada ao deslocamento de áreas de instabilidades formadas sobre o oceano, proveniente da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Já o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) prevê para a capital cearense uma tendência de temperaturas mais amenas - com mínimas de 25°C e máxima de até 29°C.

Na última segunda, 21, o Inmet emitiu alerta amarelo, com chance de chuva para a região Sul Cearense - entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia de precipitação, e ventos intensos (40-60 km/h). Com a precipitação poderia haver baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas no Estado.

Confira as temperaturas do ar nas últimas 24 horas

Máximas