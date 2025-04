Com 12 mil espectadores, vila em Aracati realiza apresentação da Paixão de Cristo

Ao todo, mais de 300 pessoas estão envolvidas na produção do evento, inclusive os moradores da própria comunidade

além de organizarem e participarem da apresentação como atores, passam o ano todo se reunindo em ensaios e oficinas para a confecção das peças utilizadas na encenação.

Realizado nessa sexta-feira, 18, a apresentação possui duas horas e meia de duração, no qual os visitantes, em um trajeto de cerca de 1 km, acompanham desde o batismo até a crucificação de Jesus .

Encenação impacta turismo da vila

Daniel Barbosa, que interpreta Jesus, ressaltou que o resultado apresentado aos espectadores é fruto “de um trabalho intenso que só é possível graças a união de nossa comunidade”.

“Durante todo o ano trabalhamos renovando as vestimentas, cenários, ensaiamos, planejamos e fazemos o melhor para que todos os nossos visitantes possam viver esse momento de forma inesquecível e se emocionar”, explicou.

Outro destaque do evento, reforçado por um dos organizadores, Bruno Brasil, é a sua importância para a economia local. Com o evento, conforme o informado, a vila alcançou 100% de suas hospedagens ocupadas, além de um impacto direto na gastronomia e no transporte.