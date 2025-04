Aeroporto do Guarujá conclui 1ª etapa de obras; modernização via PAC será finalizada em 2026

O governo federal entregou nesta segunda-feira, 14, a conclusão da primeira fase da reforma do Aeroporto de Guarujá (SP). Com R$ 20,5 milhões provenientes do Novo PAC, as obras de modernização do aeródromo gerido pela Infraero devem ser concluídas ainda neste ano, com previsão de retomada total das operações para o início de 2026.

A entrega da primeira fase foi marcada por evento com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Foram finalizadas a reforma e adequação da pista de pousos e decolagens, as pistas A, B e C de taxiamento e o sistema de drenagem do aeroporto. As obras da cerca operacional também foram concluídas.