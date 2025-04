Colisão entre ônibus e caminhão deixa um ferido em Pacajus

Uma colisão envolvendo um ônibus e um caminhão na altura do quilômetro 20 da rodovia CE-253, em Pacajus, foi registrada na manhã desta sexta-feira, 11. Uma composição do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) atendeu a ocorrência.

De acordo com nota da Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) retirou um dos condutores, que estava preso às ferragens. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital Instituto Doutor José Frota (IJF).