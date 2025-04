Motociclista de 30 anos morre no caminho do trabalho após colidir em ônibus em Juazeiro do Norte

Uma mulher de 30 anos, que pilotava uma motocicleta, morreu ao caminho do trabalho após colidir o veículo contra um ônibus, em Juazeiro do Norte. Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 8, no cruzamento das ruas São Benedito e Santa Luzia, no bairro São Miguel.

SAIBA MAIS | Usuários questionam tempo mínimo de semáforos para pedestres em Fortaleza