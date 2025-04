Sonho realizado: comerciante de 60 anos entra na universidade

O comerciante Marcos Valério Barbosa, 60 anos, usou as notas do histórico escolar para garantir uma vaga na universidade. Ele vai cursar matemática, em Minas Gerais

O comerciante Marcos Valério Barbosa, 60 anos, retornará aos estudos depois de quatro décadas fora da sala de aula. O juiz-forano conquistou uma vaga de licenciatura à distância no curso de matemática na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais.

A aprovação, que tem processo de seleção por avaliação do histórico escolar, sem necessidade da nota da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), veio após a inscrição realizada por sua filha, Danielle Barbosa. Ela desejava ver o pai retornando ao ambiente de ensino para aprender mais sobre a matéria que ele sempre gostou.