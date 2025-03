Uece prorroga prazo das inscrições do Vestibular 2025.2

Os candidatos contemplados pelo sistema de cotas devem enviar a documentação até o dia 28 de março / Crédito: FÁBIO LIMA

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) prorrogou até o dia 1º de abril o prazo para as inscrições no Vestibular 2025.2. A primeira fase do certame está marcada para o dia 27 de abril, enquanto a segunda deve acontecer nos dias 25 e 26 de maio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora São ofertadas 2.258 vagas, sendo 1.224 para os cursos em Fortaleza e 1.034 para os cursos das unidades da Uece no interior do Estado, localizadas nos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Itapipoca, Iguatu, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

No ato da inscrição, o candidato deve informar o curso de sua escolha e qual das três opções de língua estrangeira fará na prova. As provas da primeira fase serão realizadas em um único dia e compostas pelas três áreas de conhecimento geral: Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia;

Ciências da Natureza e Matemática: Biologia, Física, Matemática e Química; Linguagens e Códigos: Educação Física, Língua Estrangeira e Língua Portuguesa.

A prova será de conhecimentos gerais e com questões de múltipla escolha.