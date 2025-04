Cientistas criam chiclete com proteína de feijão que protege contra gripe e herpes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A pesquisa, publicada na revista científica Molecular Therapy, foi realizada em colaboração com cientistas finlandeses. Na ocasião, eles utilizaram o cutelinho (conhecido também como feijão-pedra) que contêm uma proteína antiviral de captura chamada FRIL.

Os testes comprovaram com sucesso que a liberação da substância em locais de infecção viral é capaz de neutralizar herpes dos tipos HSV-1 e HSV-2 e cepas H1N1 e H3N2, de influenza A.

De acordo com o estudo, somente 40 miligramas do chiclete foram suficientes para reduzir a carga viral em mais de 95%. Com o resultado positivo, cientistas planejam agora desenvolver pesquisas para usar o pó de feijão no combate a gripe aviária, cujos casos têm deixado a América do Norte em alerta.