Conheça o padre cearense José Ibiapina, nomeado "venerável" pelo vaticano

Padre nasceu em Sobral, mas construiu carreira em outros estados do Nordeste / Crédito: Reprodução/Vatican News

José Antônio Maria Ibiapina Jesus, nasceu na Fazenda Morro do Jaibara, em Sobral, no dia 5 de agosto de 1806, durante sua jornada de fé, o religioso ganhou reconhecimento através de seu trabalho junto aos pobres e pela atuação na área da saúde no século XIX. Ibiapina recebeu o título de "venerável" pela Igreja Católica, na segunda-feira, 31. O reconhecimento foi dado pelo papa Francisco, que confirmou três novos santos e um beato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ingresso no seminário aos 17 anos Aos 17 anos, o jovem José viajou para Olinda, em Pernambuco, buscando ingressar no seminário de padres da região. Sua primeira passagem pelo seminário não durou muito tempo. Com três meses de sua chegada, recebeu a notícia que sua mãe, dona Teresa de Jesus, havia morrido. Em 1824, um ano depois da morte de dona Teresa, o jovem precisou assumir responsabilidades e sustentar suas irmãs, quando seu pai Francisco Miguel Pereira foi morto em repreensão à revolta antilusitana. Seu irmão, Raymundo Alexandre, havia sido exilado pelos mesmos atos do pai. Carreira no direito após morte dos pais Com a função de cuidar dos irmãos menores, Ibiapina ingressou no curso de direito e se formou na primeira turma de bacharéis da Academia de Direito, em Olinda, no ano de 1832. Após a formação, o cearense se tornou professor e posteriormente magistrado. José chegou a ser delegado do município de Quixeramobim, quando foi para o Parlamento Nacional, eleito como deputado pelo Ceará, onde buscou lutar contra o tráfico de escravos.

VEJA TAMBÉM | Documentário Santificados: os santos populares Sem muitas conquistas na vida pública, Ibiapina voltou ao exercício da advocacia, deixando de vez o meio político, ajudando quem não tinha condições de se defender. Atuando como advogado para os pobres até 1850, José decidiu reencontrar sua vocação religiosa, ingressando novamente no seminário, e se ordenando padre três anos depois.

Retorno à espiritualidade No dia 29 de julho de 1853, padre Ibiapina celebrava sua primeira missa, na Igreja da Madre de Deus, no Recife. Atuando como sacerdote na região da Paraíba, o padre ficou conhecido como "peregrino da caridade" por suas ações. Expandido sua atuação no Nordeste do país, José contribuiu para criação de casas de acolhimento, focando na saúde, cultura, formação religiosa e profissional na região do Rio Grande do Norte. O Padre foi fundamental na construção de igrejas, capelas e hospitais nas regiões carentes, tendo suas "casas de caridade" como seu maior feito.