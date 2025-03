Mulher é morta a tiros em Jijoca de Jericoacoara

De acordo com apuração do O POVO , a vítima teria sido abordada, nas proximidades da igreja matriz, por homens que perguntaram seu nome e, depois de ela responder, fizeram disparos de arma de fogo.

Uma mulher identificada como Eva Coelho foi morta a tiros no Centro de Jijoca de Jericoacoara , a 282 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado na noite dessa quarta-feira, 26.

Ambulâncias foram acionadas para o local, no entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos.

No momento do crime era celebrada uma missa, que foi interrompida após os fiéis ficarem desesperados com o crime.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.