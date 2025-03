'La Niña' e suas temperaturas mais baixas devem ser de 'curta duração', diz ONU

O fenômeno "La Niña", associado a temperaturas globais mais baixas e que começou a se manifestar em dezembro, deve ter "curta duração", indicou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU nesta quinta-feira (6, data local).

De acordo com as previsões dos centros globais de produção de previsões sazonais vinculados à OMM, as temperaturas da superfície do Pacífico Equatorial, que atualmente são inferiores à média, devem voltar rapidamente à normalidade, afirma a organização em comunicado.