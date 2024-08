Incêndios florestais deixam 30 cidades de São Paulo em alerta máximo

Incêndios florestais levaram nesta sexta-feira (23) à declaração de alerta máximo em cerca de 30 cidades do estado de São Paulo, onde o fogo bloqueou estradas e a fumaça alcançou a capital, informaram autoridades.

As condições atmosféricas - com temperaturas superando os 35 ºC - e a baixa umidade, somadas à seca prolongada na região, favoreceram os incêndios no noroeste do estado.

O governo de São Paulo instalou na noite de hoje um gabinete de crise para coordenar o trabalho de combate às chamas. “Temos, no momento, 30 cidades com alerta máximo para grandes queimadas, e estamos trabalhando para controlar a situação e garantir a segurança das pessoas”, publicou o governador Tarcísio de Freitas na rede social X.