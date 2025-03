Feriado de 25 de março: veja o que funciona na Data Magna do Ceará

Veja o que abre e o que fecha, além dos horários do comércio e dos serviços no feriado desta terça-feira, 25 de março, em Fortaleza e região

Na próxima terça-feira, 25 de março, é celebrado o feriado da Data Magna do Ceará. A data lembra o pioneirismo do Estado em abolir a escravização em 1884, antes de qualquer outro local do Brasil.

Embora seja um feriado estadual, estabelecido por lei desde 2011, a maioria dos estabelecimentos deve manter seus horários de funcionamento regulares. Já os serviços sofrem alteração e alguns locais não funcionam neste feriado de 2025.