Mais de 80 municípios cearenses registram chuva; máxima chega a 73 mm

Chove em mais de 80 municípios cearenses neste sábado, 8 / Crédito: FÁBIO LIMA

Um total de 85 municípios cearenses registraram chuva entre as 7 horas dessa sexta-feira, 7, e as 7 horas deste sábado, 8. A mais expressiva ocorreu na cidade de Jaguaribe, onde os postos Feiticeiro e Ac. Joaquim Távora observaram 73 mm cada. Desde o início da quadra chuvosa, o Estado apresenta fortes precipitações e 22 açudes sangrando. Entre as localidades, além de Jaguaribe, houve precipitações em Apuiarés (61.8 mm), Cariús (55 mm), Mombaça (50 mm), entre outros. As regiões Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns lideraram quanto à pluviosidade.

Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 17h20min deste sábado, 8.

Veja os 10 maiores acumulados deste sábado:

Jaguaribe (Posto Feiticeiro): 73 mm;

Jaguaribe (Posto Ac. Joaquim Távora): 73 mm;

Apuiarés (Posto Apuiarés): 61,8 mm;

Cariús (Posto Angicos): 55 mm;

Mombaça (Posto Mombaça): 50 mm;

Jaguaribe (Posto Nova Floresta): 48 mm;

Mombaça (Posto Fazenda Iemem): 46 mm;

Amontada (Posto Barra das Moitas): 43 mm;

Cratéus (Posto Vila Santo Antônio): 43 mm;

(Posto Vila Santo Antônio): 43 mm; Solonópole (Posto Solonópole): 41,5 mm. Açudes Após o início da quadra chuvosa no Estado, 22 açudes estão sangrando e 15 têm volume acima de 90%, conforme dados do Portal Hidrológico, acompanhado pela Companhia dos Recursos Hídricos (Cogerh) e pela Funceme. As informações são da atualização realizada às 9h18min deste sábado. No começo de fevereiro, o número de reservatórios com capacidade máxima eram de nove, mas subiu para 13 açudes durante o período do Carnaval. Desses, cinco chegaram a atingir a capacidade máxima nesse intervalo. Com 157 reservatórios no Ceará, divididos entre 12 regiões hidrográficas, o Litoral apresenta o acumulado de maior volume, com 91,59%. Já a localidade de maior capacidade, no Médio Jaguaribe, está com volume de 28,51%.