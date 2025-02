Polícias do CE cumprem mais de 500 mandados em 32 cidades contra GDE

São 349 mandados de prisão e 216 de busca e apreensão. Operação acontece também nos estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina

Uma operação das forças de segurança do Estado do Ceará busca cumprir 546 mandados judiciais nesta segunda-feira, 24. Ao todo, 349 mandados de prisão e outros 216 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 32 cidades do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

Segundo informações da Polícia Federal, o grupo criminoso alvo da operação é a Guardiões do Estado (GDE), originado no Ceará. Entre as cidades do Estado onde alvos foram identificados estão Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Caucaia.