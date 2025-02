5 passos para fortalecer a sua autoestima

Reserve um momento do seu dia para refletir sobre suas emoções e atitudes. Daniella Vilar recomenda diários ou meditação como ferramentas para entender melhor suas reações e desejos. Ao escrever sobre o que você sente ou pensa, você passa a se conhecer mais profundamente e a identificar padrões que podem ser alterados. Experimente também se questionar: “Isso é algo que eu quero para mim ou estou tentando agradar alguém?”.

Pergunte-se: “De onde vem minha necessidade de agradar?” Muitas vezes, esses comportamentos estão associados às experiências da infância ou a padrões que aprendemos ao longo da vida. Reconhecer essas origens é o primeiro passo para libertá-las. Escreva em um caderno as situações em que você sentiu que precisava da aprovação dos outros e reflita sobre o impacto que isso teve na sua vida. Esse exercício ajuda a trazer clareza e abrir espaço para mudanças.

Saber dizer não é importante para estabelecer limites e fortalecer a autoestima (Imagem: SanaStock | Shutterstock)

3. Aprenda a dizer ‘não’

Estabelecer limites é fundamental. “Dizer ‘não’ não significa ser egoísta, mas priorizar o que é importante para você”, explica a terapeuta. Comece com pequenos ‘nãos’ e perceba como isso pode ser libertador. Por exemplo, recusar algo simples, como um compromisso que não te faz bem, pode ser um bom início. A verdade é que quem realmente se importa com você vai respeitar seus limites.

4. Foque em suas conquistas

Ao invés de se fixar no que ainda falta, celebre suas vitórias, por menores que sejam. Isso ajuda a construir confiança em si e a reconhecer seu próprio valor. Experimente criar uma lista das suas realizações, desde as mais simples até as mais significativas. Esse processo te ajuda a perceber o quanto você é capaz e te motiva a seguir em frente.