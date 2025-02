STF tem maioria para manter ISS e PIS/Cofins na base de cálculo do ISS

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter os valores do ISS, tributo municipal, e do PIS e da Cofins, tributos federais, na base de cálculo do ISS. O julgamento é realizado no plenário virtual da Segunda Turma, composta por cinco ministros. A análise começou na sexta-feira, 14, e tem encerramento previsto para esta sexta-feira, 21.

Até o momento, quatro ministros já votaram para negar o recurso da Brazil Hospitality Group (BHG), que buscava reduzir a base de cálculo do ISS.