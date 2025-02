Fortaleza registra chuva de 94 mm e previsão é de maiores acumulados para terça-feira, 18

De acordo com os dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) choveu em 70 municípios do Ceará entre as 7h de domingo, 16, e as 7 horas desta segunda-feira, 17.

Os maiores acumulados foram no Litoral de Fortaleza, com 94.4 mm no posto do Castelão, seguido de Tauá, no Sertão Central e Inhamuns, com 88.8 mm. As informações são de Vinicius Oliveira, meteorologista da Funceme.

Para a segunda-feira, há chance de aumento de nebulosidade com chuva, principalmente no centro norte do Estado. Os maiores registros devem se concentrar no noroeste, Litoral Norte, Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns, norte da região de Jaguaribana, e Maciço de Baturité no período da tarde.

As chuvas podem variar de fraca, moderada a fortes. À noite e durante a madrugada, o Cariri e o sul do Sertão Central e Inhamuns têm tendência a enfrentar chuvas com intensidade moderadas a ocasionalmente fortes.

Previsão para esta segunda-feira, 17

Pela manhã desta segunda-feira, 17, o céu pode variar de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais macrorregiões, segue uma baixa possibilidade de chuva isolada.